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В Майкопе проходит фотовыставка «Выдох» Фаси Дзасежевой
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В Майкопе проходит фотовыставка «Выдох» Фаси Дзасежевой 

АиФ Адыгея 52 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
С 30 марта по 12 апреля в выставочном зале Картинной галереи пройдет Фотовыставка «Выдох» Фаси Дзасежевой — талантливый и самобытный фотограф из Кабардино-Балкарской Республики.
Работы молодого, но уже достаточно известного автора отличает особый взгляд на мир. Непривычные сюжеты, эмоции человека и его пластика, вера в героя и его возможности. Попытка «прочесть» сущность героя, скрытую за маской общепринятых норм.
«Сознательное стремление избежать в работе привязки к определенному времени или пространству. Собственное прочтение мира и чувств, когда вдохновением может служить прикосновение или запах сухоцвета. Главный предмет исследования — собственный внутренний мир и мировосприятие в современных условиях при одновременном взаимодействии с аутентичным», рассказали в пресс-службе Минкультуры по Адыгее.
В творческой биографии художника — персональная выставка «Вдох. Выдох» в Нальчике в 2015 году в государственном музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко. Участие в выставке «Оттенки черкесского», прошедшей в г. Москва в 2013 году. На выставке экспонировались работы под названием Псэ (Душа) о неспособности человека отпустить определенные жизненные ситуации или даже людей.
Фася Дзасежева — автор социальных проектов, цель которых привлечение внимания общественности к проблемам социально-незащищенных групп населения — людей старшего поколения, детей-сирот.
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