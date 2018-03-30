«Вы не найдете здесь двух идентичных товаров». В Перми открылась выставка «ГУФСИН. Весна-2018»

Еще до официального открытия у стендов исправительных учреждений скапливается очередь, а на товарах появляются таблички «К сожалению, товар продан». С таким ажиотажем открылась седьмая сезонная выставка-продажа « ГУФСИН . Весна-2018». Увидеть и купить уникальные вещи можно в выставочном павильоне «Пермская ярмарка» с 30 марта по 1 апреля.

Здесь каждая вещь уникальна. Например, мебель обычно изготавливают по образцам, но каждый мастер обязательно вносит что-то свое, а иной раз и создает совершенно новое, вдохновившись модными тенденциями. Так, в этом году на выставке можно приобрести мебель из палет (поддонов).

Уникальные товары пользуются спросом. Организаторы и исправительные учреждения уверены, что к вечеру субботы уже будет раскуплена большая часть. Многие покупатели заранее высматривают товары по каталогам и приходят за ними целенаправленно. На некоторую продукцию, например, украшения для садового участка, оставляют заявки еще с зимней выставки. Грядет начало дачного сезона, и товары для сада и огорода востребованы как никогда: скворечники, лавочки, банные принадлежности, флюгеры, мангалы и коптильни. Последние куются только вручную, поэтому каждый флюгер и мангал тоже уникален.

Представленные на выставке вещи в основном ручной работы, но изготовление не занимает много времени. Кованый мангал, декорированный коваными цветами и листьями, делается примерно за пять дней, резной стол со стульями — от двух дней, инкрустированные нарды — неделю.

Единственное, что может затянуть процесс — выход осужденного на свободу. Как отмечают представители колоний, такому мастерству как, например, резьба по дереву, сложно обучить с нуля. Чтобы выявить нужные навыки, дела осужденных просматривают, выявляют талант, только потом привлекают к изготовлению сувенирной продукции.

В этом году выставка интересна не только желающим приобрести уникальную продукцию по невысоким ценам, но и частному бизнесу, госсектору и муниципалитету. Впервые исправительные учреждения презентуют совместные производственные направления для больниц, школ, детских садов, благоустройства города и дворов, легкой промышленности. Продукция по этим направлениям производится массово и поставляется по упрощенной системе закупочной процедуры. Например, руководитель частного детского сада, придя на выставку, может подробно изучить детскую мебель, оставить заявку и после выставки заключить прямой контракт на поставку с учреждениями, которые производят данную мебель. Эта же схема работает для госучреждений и муниципалитетов. На данный момент уже заключены контракты с рядом больниц на поставку мягкого инвентаря.

Так как представленные направления — совместное производство нескольких исправительных учреждений, готовые образцы можно будет посмотреть только на выставке.