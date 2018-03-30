В Бузулуке открылась выставка художника, сотрудника «Оренбургнефти»

В Бузулуке с успехом прошла персональная выставка регионального менеджера РИТС-3 ПАО «Оренбургнефть», художника-любителя Ирины Жалыбиной, которая стала победителем в корпоративном творческом конкурсе « Роснефть зажигает звёзды» в номинации «Отражение».

Выставка стала своеобразным отчётом об определённом периоде жизни и творчества, были представлены натюрморты, акварели, пейзажи, карандашные рисунки. А ещё Ирина выступила копиистом — она представила вниманию коллег по творческому цеху и зрителей копии работ известнейших художников, составивших славу русской культуры, в том числе — портрета поэта А. С. Пушкина.

О профессиональной стезе художника Ирина Борисовна не помышляла, хотя рисовать любила всегда. В студию к художнику, члену Союза художников Александру Побежимову, семь лет назад привела дочку. Девочку занятие не увлекло, она нашла себе другое дело по душе. А вот мама её осталась в хобби-классе, и за эти годы совершила прорыв.

— Начинала с того, что училась правильно рисовать геометрические фигуры, — рассказывает Ирина. — Со временем пришло понимание цвета, освоила техники. Постепенно, мелкими шажками научилась тому, что умею сейчас.

Достойными работами назвал труды своей ученицы Александр Владимирович. По его мнению, сделать копию известной картины крайне сложно, а у Ирины это хорошо получается.

Заслуги Ирины Жалыбиной были отмечены и в профессиональном плане: её фото в этом году размещено на Доске Почета предприятия.