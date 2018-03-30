Ещё
В Бузулуке открылась выставка художника, сотрудника «Оренбургнефти»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бузулуке открылась выставка художника, сотрудника «Оренбургнефти» 

АиФ-Оренбург 30 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бузулуке с успехом прошла персональная выставка регионального менеджера РИТС-3 ПАО «Оренбургнефть», художника-любителя Ирины Жалыбиной, которая стала победителем в корпоративном творческом конкурсе «Роснефть зажигает звёзды» в номинации «Отражение».
Выставка стала своеобразным отчётом об определённом периоде жизни и творчества, были представлены натюрморты, акварели, пейзажи, карандашные рисунки. А ещё Ирина выступила копиистом — она представила вниманию коллег по творческому цеху и зрителей копии работ известнейших художников, составивших славу русской культуры, в том числе — портрета поэта А. С. Пушкина.
О профессиональной стезе художника Ирина Борисовна не помышляла, хотя рисовать любила всегда. В студию к художнику, члену Союза художников Александру Побежимову, семь лет назад привела дочку. Девочку занятие не увлекло, она нашла себе другое дело по душе. А вот мама её осталась в хобби-классе, и за эти годы совершила прорыв.
— Начинала с того, что училась правильно рисовать геометрические фигуры, — рассказывает Ирина. — Со временем пришло понимание цвета, освоила техники. Постепенно, мелкими шажками научилась тому, что умею сейчас.
Достойными работами назвал труды своей ученицы Александр Владимирович. По его мнению, сделать копию известной картины крайне сложно, а у Ирины это хорошо получается.
Заслуги Ирины Жалыбиной были отмечены и в профессиональном плане: её фото в этом году размещено на Доске Почета предприятия.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге состоится презентация книги «Сергей Калмыков. Пространство и Вр Губернатор Оренбуржья возложил цветы в память о жертвах пожара в Кемерове «Киномания» от «Ростелекома» – это тысячи фильмов и сериалов по цене одного
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение