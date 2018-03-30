Бывший резидент Comedy Club открыл в США музей селфи

С 1 апреля по 31 мая в Лос-Анджелесе будет работать музей, посвященный феномену автопортрета. В музее будет несколько экспозиций: одна представит историю жанра автопортрета за 40 тысяч лет, вторая — работы современных фотографов и художников, а третья — экстремальные селфи, когда ради съемки авторы рискуют жизнью. Музей открыли Таир Мамедов , Томми Хонтон и Абылай Жакашов.

На сайте выставки ее создатели отвечают на часто задаваемый вопрос: неужели селфи действительно нужен музей?

«Каждый день в соцсети загружают более миллиона селфи. Как бы вы к ним ни относились (как к самой удивительной вещи на свете или к низшей ступени развития культуры), селфи заняли прочное место в современном обществе, и при этом их корни восходят к самым древним и первобытным чертам нашего вида. Кажется, они заслуживают музея, разве нет?»

«Любите вы селфи или ненавидите — вы никогда не будете смотреть на них так, как раньше», — обещают организаторы. Вход на выставку стоит 25 долларов.

В музее посетители смогут сделать собственные снимки с помощью интерактивных инсталляций или реквизита — например, огромного соцветия брокколи.

Статуи Давида со смартфонами в руках.

«Фольксваген-жук».

Тематическая комната с творчеством Ван Гога.

Исторический интерьер.

Комната в виде ванной.

Знаменитое селфи, сделанное макакой.

Трон из селфи-палок.

Инсталляция художника Дарела Кэри.

«Мы не хотели делать музей частью мира элитарного искусства, башней из слоновой кости. Искусство не должно быть сложным для понимания — оно может быть предназначено для всех».

Сооснователь музея Томми Хонтон

Один из создателей музея, Таир Мамедов, в России играл в КВН, выступал в юмористическом Comedy Club, вел телепередачи и в качестве сценариста работал над фильмом «Очень русский детектив». Затем он занялся геймдизайном и организацией квестов. Томми Хонтон — писатель и геймдизайнер, известный по созданию квестов и сценариев для иммерсивных шоу. Абылай Жакашов — инвестор, предприниматель и кинопродюсер.