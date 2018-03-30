Какие скульптуры могут этим летом появиться во дворе района, узнают измайловцы

Галерея «Измайлово» проведет для москвичей вечер знакомства с художественно-социальным проектом «Московское двороведение».

Детская студия ДЭЗ №5 в галерее «Измайлово» расскажет в воскресенье, 1 апреля, о художественно-социальном проекте «Московское двороведение». В рассказ войдет двор расположенный и в районе Измайлово: Измайловский проезд, д. 4 — Первомайская улица, д. 1.

Как отметили организаторы, начиная с ноября, дети из студии исследовали несколько московских дворов, в том числе и в районе Измайлово. Юные москвичи приезжали, чтобы услышать интересные истории, связанные с этим местом, а потом трудились над макетами.

Студийцы создали смешные, добрые, трогательные скульптуры, которые летом будут размещены в этом дворе района Измайлово.

Начало встречи в 17 часов по адресу: Измайловский проезд, д.4