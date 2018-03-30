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Еще один крупный производитель отказался от участия в Детройтском автосалоне
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Еще один крупный производитель отказался от участия в Детройтском автосалоне 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Глава немецкого автопроизводителя Харальд Крюгер заявил, что компания предпочла автосалону выставку потребительской электроники в CES в Лас-Вегасе. Как сообщает Forbes, это решение Крюгер объяснил тем, что «автомобили становятся все более технологичными».
Как сообщал «Авторамблер», ранее от участия в моторшоу в Детройте отказался Mercedes-Benz. Тогда представитель бренда сообщил, что даты проведения выставки не совпадают с графиком выхода новинок Mercedes.
Между тем, организаторы Детройтского автосалона, который традиционно проходит в январе, уже обсуждают возможный перенос на октябрь, чтобы не пересекаться с CES.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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