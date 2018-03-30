В КЦ «Зеленоград» проходит юбилейная выставка Андрея Маркина

Графические и живописные работы учеников студии «Новый портрет» и их бессменного руководителя Андрея Маркина выставлены в фойе Культурного центра. На экспозиции представлены портреты, натюрморты и пейзажи, написанные на пленэрах и в путешествиях в разные годы.

На картинах, выполненных маслом и акварелью, можно увидеть домашних питомцев и друзей зеленоградских художников, изображения фруктов, предметов интерьера, архитектурные памятники и деревенские домики. Выставка открыта ежедневно, с 10 часов утра до девяти вечера, она продлится до 19 апреля.