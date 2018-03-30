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В Орехово‑Зуеве открылась выставка советской и современной мототехники
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В Орехово‑Зуеве открылась выставка советской и современной мототехники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Необычная мотовыставка впервые открылась в выставочном зале Орехово-Зуева в пятницу, в экспозиции представлены 12 мотоциклов советского и современного периодов, вся техника разной функциональности: от военной до стиля «стимпанк», передает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства.
Подобное мероприятие проводится в городе впервые. Организаторами выступили спортклуб «Форсаж» и группа инициативных жителей.
«Выставка мототехники — это социальный проект, он проводится в первую очередь для детей. Я сам езжу на мотоциклах достаточно давно и часто вижу, какой интерес у ребят вызывает двухколесный транспорт. Поэтому мы и решили организовать выставку для школьников и воспитанников детских домов, для всех ореховозуевских ребят. Именно по этой причине она бесплатная», — сказал один из организаторов, председатель МОО СК «Форсаж» Василий Жабин.
По его словам, все мотоциклы на экспозиции частные. Они привезены с разных уголков Московской области и представляют технику разной функциональности: военной, спортивной, для путешествий, экстремального отдыха, а также в стиле субкультуры «стимпанк».
«Выставка состоит из нескольких зон. В начале — «грязепобедительные» модели, потом — просто редкие, имеется зона «стимпанка», в глубине зала — военно-патриотическая. В общей сложности 12 мотоциклов», — добавил Жабин.
Узнать характеристики того или иного экспоната можно на табличках, установленных рядом, для самых любознательных работают экскурсоводы.
Мотоэкспозиция продлится до 15 апреля. В любой день вход бесплатный.
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