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ЦД «НЕО-21 ВЕК» объявил победителей конкурса «Мир предметов»
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ЦД «НЕО-21 ВЕК» объявил победителей конкурса «Мир предметов» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Информацию опубликовали на странице в социальной сети учреждения в четверг, 29 марта.
На конкурс свои работы представили воспитанники районных изостудий. Всю неделю в местном центре досуга проходила экспозиция, и жюри определяло лучшие натюрморты. Победителей конкурса выбирали в четырех возрастных категориях (4-6, 7-11, 12-14 и 15-18 лет). Ими стали: Коля Поляков, Арина Сабрекова, Мария Кондратьева и Лиза Кузьменко, а гран-при состязания получил воспитанник студии «Мир искусств» Матвей Махно.
— В конкурсном отборе приняли участие 64 ребенка из изостудий школ района, нашего центра досуга, культурного центра «Дружба» и библиотеки №160, — отметила специалист по работе с молодежью центра досуга «НЕО-21 ВЕК» Ирина Пастернак, — всего участники прислали 74 работы, электронный вариант которых можно увидеть в нашем альбоме «ВКонтакте». Тематикой конкурса стал натюрморт, как самый расхожий сюжет в живописи. Среди представленных работ были как и учебные работы воспитанников студий, так и поистине оригинальные этюды.
Фото: ЦД «НЕО-21 ВЕК».
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