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В Екатеринбурге «оживили» снимок, где художник Эрмитажа реставрирует спасённую в войну картину
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В Екатеринбурге «оживили» снимок, где художник Эрмитажа реставрирует спасённую в войну картину 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге «оживили» снимок времён Великой Отечественной войны, на котором реставратор древней русской живописи Фёдор Каликин вместе с коллегой готовится к выставке в Свердловском филиале Эрмитажа.
Снимок реконструировали сегодня в Екатеринбургском музее ИЗО. Сложность была не только в самой реконструкции фото, а в поиске одного из героев — коллеги реставратора, его нашли в последний момент.
— На эту роль подошёл художник музея ИЗО, пробовались несколько человек, но он подошёл идеально. Мы искали человека с кудрями до плеч, — рассказала Е1.RU соавтор проекта «Живая Победа» Дарья Миролеева.
Сложность была в неудобной позе героев. Съёмка велась на ретротехнику, которую приходилось долго настраивать, всё это время героям приходилось стоять, склонившись над картинами.
Как рассказали в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга, где проходили съёмки, в 1943 году в Свердловск эвакуировали коллекцию Эрмитажа, которая насчитывала более 1,5 тысячи экземпляров.
— За сохранность коллекции отвечали 18 человек во главе с директором филиала Левинсоном-Лессингом. Дежурства в музее велись круглосуточно. Согласно составленном графику, ящики вскрывались один за другим и проверялась сохранность содержимого, — рассказала заместитель директора по развитию и выставкам Екатеринбургского музея ИЗО Юлия Сирина.
Среди сотрудников Эрмитажа в Свердловск приехал и известный реставратор Фёдор Анатольевич Каликин. На фото — это мужчина с окладистой бородой и в кепке.
— В годы эвакуации Каликин не только реставрировал картины Свердловской картинной галереи, но и принимал активное участие в формировании фонда для будущего музея ИЗО в Нижнем Тагиле, — сказала она.
На оригинальном были размыты изображения картин, поэтому для оживления фотоснимка авторы проекта решили распечатать репродукции тех художников, произведения искусств которых были эвакуированы из Ленинграда в Свердловск.
— Очертания самой большой картины перерисовали. Для нас сложность заключается в том, чтобы правильно передать цвет и тон, поскольку мы идём от обратного, — рассказала художник проекта «Живая Победа» Светлана Запарий.
Недавно авторы проекта «Живая Победа» закончили съёмки в Нижнем Тагиле. Они реконструировали исторический кадр, снятый в одном из военных госпиталей города в 1942 году, и пересняли фотографии из семейных альбомов горожан.
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