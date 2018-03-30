Выставка, посвященная советскому модернизму, открылась на Новопесчаной

Экспозиция выставки «Советский модернизм. Откуда и Куда» заработала в галерее-мастерской «Граунд Песчаная». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

— Молодые художники, родившиеся на рубеже веков в совершенно других реалиях, посредством графики исследуют модернистские здания московских районов Измайлово и Сокол, — поделился сотрудник пресс-службы. — Ознакомиться с экспозицией можно до 13 апреля.

Для справки, в Москве выставка проходит во второй раз. Дебютное открытие состоялось в ноябре 2017 года в Театре мимики и жеста.

Телефон для справок: 8 (499) 943-51-31.

Галерея-мастерская «Граунд Песчаная» расположена на улице Новопесчаная, д. 23, корп. 7. (то)