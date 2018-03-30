Собаки из приюта «Бирюлево» примут участие в выставке «Wooffest»

Выставка-пристройство «Wooffest» пройдет на территории девятого Хлебозавода в субботу, 31 марта.

Участниками масштабной выставки-пристройства станут 200 питомцев из столичных приютов, в том числе две собаки из приюта «Бирюлево» Зося и Лиса.

— От нашего приюта в выставке поучаствуют две собаки-погодки — Зося и Лиса. У обеих мягкий и спокойный характер, — рассказала волонтер приюта «Бирюлево» Дарья Беляева. — Зосю мы отловили вместе с семью братьями и сестрами, а она оказалась самой социализированной и активной. Предполагаем, что Лиса была домашней, потому что знакома с командами и не боится поводка, в отличие от Зоси — ее пришлось приучать. На таких выставках высокий процент пристройства — как правило, в 50 процентах случаев животное находит свой новый дом. К тому же, участники выставки обмениваются контактами, ведь решение забрать животное принимают не сразу.

Помимо четвероногих любимцев, гостей фестиваля будут ждать оригинальные вещи для домашних питомцев, благотворительный маркет, детская зона и фуд-корт.