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Собаки из приюта «Бирюлево» примут участие в выставке «Wooffest»
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Собаки из приюта «Бирюлево» примут участие в выставке «Wooffest» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Выставка-пристройство «Wooffest» пройдет на территории девятого Хлебозавода в субботу, 31 марта.
Участниками масштабной выставки-пристройства станут 200 питомцев из столичных приютов, в том числе две собаки из приюта «Бирюлево» Зося и Лиса.
— От нашего приюта в выставке поучаствуют две собаки-погодки — Зося и Лиса. У обеих мягкий и спокойный характер, — рассказала волонтер приюта «Бирюлево» Дарья Беляева. — Зосю мы отловили вместе с семью братьями и сестрами, а она оказалась самой социализированной и активной. Предполагаем, что Лиса была домашней, потому что знакома с командами и не боится поводка, в отличие от Зоси — ее пришлось приучать. На таких выставках высокий процент пристройства — как правило, в 50 процентах случаев животное находит свой новый дом. К тому же, участники выставки обмениваются контактами, ведь решение забрать животное принимают не сразу.
Помимо четвероногих любимцев, гостей фестиваля будут ждать оригинальные вещи для домашних питомцев, благотворительный маркет, детская зона и фуд-корт.
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