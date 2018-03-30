Демоны и искусственный интеллект

Британская высшая школа дизайна на Артплее. Шумные аудитории, яркие толпы студентов и — небольшая пустая комната. В комнате выключен свет, в дальнем углу стоит стол с компьютером и разноцветными проводами, за большим монитором прячется человек, разглядывающий непонятные значки на экране и нажимающий на нужные кнопки на пульте. В противоположных углах помещения с потолка свисают лампы, похожие на хирургические светильники; справа — большой, слева — поменьше. Человек за компьютером запускает механизмы, раздается гул, лампы включаются, склоняют свои головы-светильники и начинают «общение». У каждой свой голос, которым они озвучивают последние новости, произошедшие в России и в мире. Лампы слушают, перебивают, замолкают, говорят одновременно, приближаются и отдаляются друг от друга. В тесную комнату набиваются заинтригованные зрители и, столпившись у входа, наблюдают за происходящим. Два взаимодействующих друг с другом механизма как будто чувствуют появление людей, смущаются и перестают так активно двигаться и «говорить» в присутствии посторонних.

Все это — роботизированная инсталляция «Borgy&Bes», созданная с использованием обучаемых нейронных сетей. Идея принадлежит австрийскому художнику Томасу Фойерштайну. Чтобы оживить объекты, Томас работал вместе с лабораторией робототехники Курчатовского Института и лабораторией нейронных сетей и глубокого обучения МФТИ. «Borgy&Bes» — только часть большой выставки «Daemons in the Machine», которая откроется в Московском музее современного искусства этой осенью. 16 марта состоялся тестовый запуск инсталляции, на котором мы побеседовали с куратором, художником и научными командами.

Дарья Пархоменко , директор Laboratoria Art & Science Space и куратор выставки, рассказала, как они выстраивают мост между искусством и наукой, внедряют художника в научную среду, почему в новом проекте команда обратилась к теме искусственного интеллекта.

На глазах у публики «Borgy&Bes» ведут диалог: не просто читают новости в интернете, но и переводят новостные сводки на язык Достоевского. Научить две автономные механические сущности разговаривать друг с другом взялись сотрудники из лаборатории нейронных сетей и глубокого обучения МФТИ, которая занимается реализацией проектов по созданию разговорного интеллекта диалоговых систем.

Стилизация текста — процесс несложный, при достаточно большой выборке нейтральный текст можно стилизовать под уличный жаргон, сделать его официально-деловым, подростковым, каким угодно. Но обсуждение текущих новостей на языке 19 века,

т. е.

перенос стиля с одного содержания на другое — проблема пока нерешенная. Разработчики должны были научить машины поддерживать диалог на заданную тему, анализировать тональность сообщения и, в зависимости от эмоциональной окраски новости, реагировать определенным образом и менять свое поведение.

Михаил Бурцев , глава лаборатории, рассказал об основных вызовах, с которыми столкнулась команда в работе над проектом, о проблемах и задачах, которые еще предстоит решить до открытия выставки и о том, почему важно решить задачу стилизации текста.

Borgy и Bess — не просто два светильника, забирающие новости из интернета и транслирующие их языком XIX века. Это две автономные сущности, в их поведение разработчики вкладывали базовые потребности и состояние: желание общаться, любопытство, чувство безопасности, усталость, страх. Мы становимся свидетелями другого мира, в котором живут другие существа, нечеловеческие. Машины оснащены датчиками, считывают все внешние сигналы. Они «чувствуют», когда рядом находится человек, и могут, например, испугаться. Вот почему, когда в комнату зашла толпа людей, лампы довольно быстро изменили свое поведение.

Созданием систем управления и анимированием независимых сущностей занималась лаборатория робототехники Курчатовского Института во главе с Валерием Карповым . Валерий поделился, чем заинтересовал их проект на стыке науки и искусства, как наделить роботов потребностями и почему им обязательно необходим отдых и сон.

Что значит Borgy и Bes? Почему «Демоны в машине»? Почему Достоевский и бестеневые лампы? На эти вопросы ответил ответил художник Томас Фойерштайн.

Томас нескольких десятилетий работает с технологиями и давно интересуется искусственным интеллектом. Технологии для него — не предмет, а средство выражения и воплощения фантазий и идей.

Инсталляция и выставка посвящена «демонам», но Томас предостерегает зрителей от однобокой религиозной и негативной трактовки слова «демон». В программировании «демонами» традиционно называют автономные процессы в интернете, в компьютерах и телефонах. Возможно, в будущем они будут наделены сознанием, правами и превратятся из объекта в субъект. Художник предлагает подумать нам о том, что нас ждет, какой будет мир с другими существами-демонами (роботами с искусственным интеллектом), обладающими сознанием.

С концепцией выставки тесно связан роман Достоевского «Бесы». Параллели можно найти не только в названии и имени одного из существ-светильников. Томаса очень интересует герой романа — инженер Кириллов, который совершает самоубийство, чтобы провести эксперимент и доказать наличие собственной воли. Выставка «Демоны из машины» задумана как виртуальное возрождение инженера Кириллова, личность которого превращается в алгоритмические процессы и начинает существовать в другой реальности.

Герои романа Достоевского, как сам автор и другие писатели середины XIX века, находятся на пороге нового, в самом начале старта научно-технической революции, которой суждено полностью изменить окружающий мир, они одновременно с опасением и предвкушением смотрят в будущее. Так же, как и мы в наши дни — во времена невероятно быстрого развития биотехнологий и искусственного интеллекта.