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СМИ: автопортрет Пикассо ценой в $70 млн будет выставлен на аукционе в Нью-Йорке
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СМИ: автопортрет Пикассо ценой в $70 млн будет выставлен на аукционе в Нью-Йорке 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 30 марта. Цена продажи картины Le Marin ("Моряк") испанского и французского художника Пабло Пикассо (1881-1973), которая, предположительно, является его автопортретом, может достичь $70 млн Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail со ссылкой на аукционный дом Christie's, который выставит картину на продажу 15 мая в Нью-Йорке.
По данным Christie's, сейчас работа выставлена для обозрения в Гонконге, где она пробудет до 3 апреля. Написанная маслом картина имеет размеры 130 на 81 сантиметр. На ней изображен мужчина в тельняшке, положивший ногу на ногу и подпирающий голову правой рукой. «Это традиционный символ меланхолии», — цитирует газета представителя аукционного дома Конора Джордана.
Работа была создана в 1943 году во время оккупации немецкими нацистами Франции, где тогда проживал художник-модернист. Она, по мнению экспертов, изображает волнение и тревогу Пикассо, который мог подвергнуться высылке в концентрационный лагерь в Германии.
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