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Фантастическую библионочь устроят в районе Щукино
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Фантастическую библионочь устроят в районе Щукино 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
21 апреля в 19.00 Библиотека №240 приглашает на библионочь «TechnoScience XIX века: мистика-фантастика-реальность».
— Гостей праздника ждёт невероятное путешествие в мир отечественной фантастики и мистики XIX века. Посетители окунутся в таинственную атмосферу позапрошлого столетия с его техническими и научными достижениями, узнают, о чём мечтали наши предки, что из предсказываемых пророчеств сбылось, — рассказали сотрудники библиотеки.
Для посетителей пройдут лекция писателей-фантастов о творчестве их коллег по перу из XIX столетия, интеллектуальная игра «Угадай пророчество», интерактивная выставка фантастических предметов быта и техники XIX века, литературная мастерская по написанию сценария фантастического произведения, а также театрализованная игра на тему открытий и научно-технических предсказаний XIX века.
Вход бесплатный. Адрес библиотеки: ул. Паршина, 33. Телефон для справок +7 499 720 19 84.
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