Фантастическую библионочь устроят в районе Щукино

21 апреля в 19.00 Библиотека №240 приглашает на библионочь «TechnoScience XIX века: мистика-фантастика-реальность».

— Гостей праздника ждёт невероятное путешествие в мир отечественной фантастики и мистики XIX века. Посетители окунутся в таинственную атмосферу позапрошлого столетия с его техническими и научными достижениями, узнают, о чём мечтали наши предки, что из предсказываемых пророчеств сбылось, — рассказали сотрудники библиотеки.

Для посетителей пройдут лекция писателей-фантастов о творчестве их коллег по перу из XIX столетия, интеллектуальная игра «Угадай пророчество», интерактивная выставка фантастических предметов быта и техники XIX века, литературная мастерская по написанию сценария фантастического произведения, а также театрализованная игра на тему открытий и научно-технических предсказаний XIX века.

Вход бесплатный. Адрес библиотеки: ул. Паршина, 33. Телефон для справок +7 499 720 19 84.