Фотограф показал разницу между близнецами через потрясающие портреты

Кира и Тая (верхнее фото)

Фотограф Питер Зелевски (Peter Zelewski) считает себя уличным фотографом, любит снимать лица людей, а ещё много лет изучает удивительный мир близнецов. Именно им он посвятил серию портретов, которые наглядно показывают, что близнецы при всём своём внешнем сходстве — совершенно разные люди, уникальные личности.

При рассмотрении фотографии Питера становятся заметными тонкие различия между двумя одинаковыми людьми, по выражениям лиц можно угадывать характеры — вот эта девушка дерзкая, за словом в карман не лезет, а сестра её — скромница; из двух братьев один ведущий, другой — ведомый. Все портреты фотограф старается делать на открытом воздухе при естественном освещении.

Фотографы постоянно ищут вдохновение. Одного так завораживают люди с веснушками, что он создал целую серию инопланетных портретов. В фотопроект «Freckles» вошли снимки более 180 веснушчатых людей из разных уголков мира.

Другая фотограф решила показать красоту людей с разными оттенками кожи. Для этого она сделала портреты людей разных рас и этнических принадлежностей, а затем подобрала для каждого фон из цветной палитры Pantone, соответствующий цвету лица модели. Так автор хочет сломать этнические барьеры.