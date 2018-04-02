60-е глазами Шемякина: в Петербурге открылась выставка «Доизгнание»

В Санкт-Петербурге открылась удивительная выставка «Доизгнание. Шемякин . Ленинград. Шестидесятые», посвященная раннему периоду творчества известного художника-нонконформиста Михаила Шемякина до его эмиграции из СССР.

В Центре Шемякина на Садовой впервые представлены самые первые работы мастера — всего около 50 произведений, судьба которых зачастую была неизвестна. Поиск картин порой напоминал детективное расследование, однако в итоге на одной площадке объединились работы из коллекций Логиновой, Безобразовых, Чудновских, Березовских, иллюстрации Шемякина к роману «Преступление и наказание» из музея Ф. М. Достоевского, а также множество фотографий, рассказывающих о жизни художника и его ближайших соратников в Ленинграде 60-х годов. Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ , который в 2018 году помог организовать целую серию эксклюзивных выставок, посвященных 75-летнему юбилею мастера.

Гений Михаила Шемякина притягивает множество ценителей искусства. Действительно, масштабность его личности и творчества невероятно широка: он и живописец, и график, и скульптор, и даже театральный художник (например, в творческом арсенале автора есть опера «Нос», оригинальная версия балета «Щелкунчик» и балет по мотивам Гофмана «Волшебный орех»). Однако одним из известнейших художников современности Шемякину суждено было стать, только уехав в 1971 году во Францию — на Родине талантливого юношу записали во враги народа.

Название выставки «Доизгнание» говорит само за себя — стартовый период в жизни молодого художника сопровождался весьма нелегкими испытаниями и гонениями. В 1957 году он поступает в художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Однако уже в 1961 году его исключают из учебного заведения с формулировками «за несоответствие соцреалистическим принципам в искусстве» и «эстетическое развращение сокурсников».

Михаил стойко перенес этот удар и продолжил учиться самостоятельно: устроился рабочим в Эрмитаж и по вечерам копировал работы старых мастеров, а по ночам экспериментировал на холсте и бумаге. Однако вскоре из-за очередного доноса Шемякина арестовали и поместили в психиатрическую больницу. Художнику поставили диагноз «шизофрения», а его картины стали демонстрировать в качестве подтверждения болезни. Ценой огромных усилий матери удалось вытащить его из клиники, но восстанавливать здоровье художнику пришлось достаточно долго.

Официально выставить свои картины в СССР ему удалось только два раза — в 1962 и 1964 годах. Однако произведения современного искусства не оценили: все участники и организаторы второй выставки были наказаны.

"Начались травля, обыски, постоянные вызовы в милицию. Никуда не берут. Угрозы высылки за тунеядство… Конфискация книг, религиозных репродукций, писем от мамы", — вспоминал позже то время своей биографии Шемякин.

Тем не менее, в 1967 году он основывает художественную группу «Петербург» и вместе с философом Владимиром Ивановым создает теорию метафизического синтетизма, посвященную поискам новых форм иконописи, основанных на изучении религиозного искусства разных эпох и народов. Эти идеи он пытается воплотить в своем творчестве, называя свои произведения метафизическими. Работает маслом, акварелью, а также в технике гравюры. Именно этому периоду принадлежат и графические иллюстрации к произведениям Гофмана и Достоевского.

По сути, в своей мастерской на Загородном проспекте художник создает свой фантастический мир в противовес официальному искусству и советской реальности. Искусство Шемякина, для которого характерно обращение к гротеску, маскараду, сюрреализму, становится его формой протеста против плоской и серой действительности его времени.

"Для меня 1960 годы самые интересные и замечательные. Уже тогда Михаил Шемякин был фантастическим тружеником. Ленинградский натюрморт, городской пейзаж, портреты друзей и знакомых, иллюстрации к произведениям мировой литературы стали каноническими. Дух времени передан в них с такой пронзительной и щемящей силой, что по праву эти произведения можно считать документом эпохи 60-х и предвестником более крупных работ", — рассказывает куратор выставки в Центре Шемякина, коллекционер Исаак Кушнир.

В 1971 году художник был выдворен из СССР, после чего о таланте мастера узнал весь мир. Он жил во Франции, затем в США, стал действительным членом Нью-Йоркской академии наук и академиком искусств Европы. Начатые в 1960-е годы исследования искусства всех времен и народов выросли в коллекцию из миллионов образов, структурированных по техническим, историческим и философским категориям, за что художник был удостоен пяти почетных докторских степеней. Эта коллекция послужила основой для создания Институт философии и психологии творчества во Франции. В 2000 году учредил Воображаемый музей в городе Хадсон (штат Нью-Йорк).

Тем не менее, Шемякин остался верен своему Отечеству. После изменения политической ситуации он часто приезжает в Россию, организовывает творческие встречи, выставки, презентации, участвует в оформлении спектаклей и создании памятников, а также основал фонд содействия отечественным талантам. В Центре Михаила Шемякина в Петербурге регулярно проходят лекции, мастер-классы, спектакли, концерты и, конечно, выставки произведений художника и его современников.

"Я верю и всегда верил в Россию и хотел бы, чтобы мои исследования и творчество стали ее достоянием", — объясняет мастер.

Поближе познакомиться с ранним творчеством Михаила Шемякина можно в Центре на Садовой. Выставка «Доизгнание» продлится до 6 мая.