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В Петербурге открылась выставка ранних творений Михаила Шемякина
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В Петербурге открылась выставка ранних творений Михаила Шемякина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Выставка ранних работ художника Михаила Шемякина периода до его вынужденного отъезда из СССР торжественно открылась в пятницу в Петербурге.
Выставка «ДОИЗГНАНЬЕ. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые» посвящена ленинградскому периоду творчества Михаила Шемякина от поступления в Среднюю художественную школу при Академии художеств до эмиграции из СССР в 1971 году. Как говорится в материалах организаторов выставки, в тот период Шемякин в своей мастерской на Загородном проспекте «создал свой фантастический мир в противовес советскому быту и официальному искусству».
Перед собравшимися гостями мероприятия с музыкально-поэтическими композициями выступили пианист Давид Голощекин и актер Юрий Томошевский, одно стихотворение прочитал актер Леонид Мозговой.
"Большую роль в подготовке выставки сыграл генеральный спонсор, банк ВТБ, потому что нужно было создавать определенные декорации для выставки, печатать каталог, и в этом нам помог наш партнер. В этом году юбилей Михаила Шемякина, ему 75 лет, и это событие отмечено и городом, и бизнесом", — сказала РИА Новости художественный директор Центра Шемякина Ольга Сазонова.
По словам организаторов, уникальность выставки в том, что в ней удалось собрать около 50 произведений Михаила Шемякина 1960-х годов, которые художнику пришлось оставить при отъезде из Советского союза, судьба которых зачастую была неизвестна. На выставке представлены работы из коллекций Логиновой, Безобразовых, Чудновских, Березовских и других. Из Музея Ф. М. Достоевского — иллюстрации Шемякина к роману «Преступление и наказание».
Выставка располагается в Центре Шемякина по адресу: улица Садовая, 11, ее работа продлится до 6 мая.
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