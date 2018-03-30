В Петербурге открылась выставка ранних творений Михаила Шемякина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости . Выставка ранних работ художника Михаила Шемякина периода до его вынужденного отъезда из СССР торжественно открылась в пятницу в Петербурге.

Выставка «ДОИЗГНАНЬЕ. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые» посвящена ленинградскому периоду творчества Михаила Шемякина от поступления в Среднюю художественную школу при Академии художеств до эмиграции из СССР в 1971 году. Как говорится в материалах организаторов выставки, в тот период Шемякин в своей мастерской на Загородном проспекте «создал свой фантастический мир в противовес советскому быту и официальному искусству».

"Большую роль в подготовке выставки сыграл генеральный спонсор, банк ВТБ , потому что нужно было создавать определенные декорации для выставки, печатать каталог, и в этом нам помог наш партнер. В этом году юбилей Михаила Шемякина, ему 75 лет, и это событие отмечено и городом, и бизнесом", — сказала РИА Новости художественный директор Центра Шемякина Ольга Сазонова

По словам организаторов, уникальность выставки в том, что в ней удалось собрать около 50 произведений Михаила Шемякина 1960-х годов, которые художнику пришлось оставить при отъезде из Советского союза, судьба которых зачастую была неизвестна. На выставке представлены работы из коллекций Логиновой, Безобразовых, Чудновских, Березовских и других. Из Музея Ф. М. Достоевского — иллюстрации Шемякина к роману «Преступление и наказание».

Выставка располагается в Центре Шемякина по адресу: улица Садовая, 11, ее работа продлится до 6 мая.