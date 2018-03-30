В музее Алабина открылась выставка «Этот невероятный мир. Космос. Вселенная. Самарская Лука»

Карта активности НЛО в регионе, показания очевидцев инопланетных вторжений и сами пришельцы — из пластика, скотча и других материалов. В Самаре открылась выставка, созданная совместно с тольяттинскими уфологами. В экспозиции представлены и предметы из музейных фондов, связанные с освоением космоса. Кто такие эйвсы и почему их стоит бояться? В аномальный мир погрузилась Мария Акимова.

Пришелец из скотча или в человеческий рост. Удобно устроившись в углу, еще один инопланетянин собирает с посетителей средства на ремонт космического корабля. Гости из других миров приветствуют посетителей музея Алабина. Здесь открылась выставка «Этот невероятный мир. Космос. Вселенная. Самарская Лука», созданная совместно с тольяттинскими уфологами. Впрочем, это далеко не все ее обитатели.

Йети, бигфут или снежный человек. Его существование до сих пор не подтверждено научным сообществом. Однако свидетелей, которые утверждают, что когда-либо с ним сталкивались, немало.

Они даже составили его портрет: рост от 1,4 м до 2,5 м. Все тело покрыто шерстью. Руки длинные, ниже колен. По легенде свой снежный человек есть и в Самарской области. Несмотря на грозный вид, он очень даже добродушный и не против сфотографироваться.

Вообще Самарская Лука считается одной из самых аномальных зон страны. С ней связано немало легенд. На стене — карта, на которой отмечены необычные явления. Например, местные старожилы верят в существование эйвса. Это мистическое существо, будто объятое огнем. Искры от него во все стороны летят.

”Лучше, конечно, с ним не связываться никогда. Потому что он может склонять вас к нехорошим поступкам. Представляете, какой ужас. И еще этот эйвс может, например, обращаться в человека, причем не простого человека, а близкого родственника”, — рассказывает краевед Юрий Рощевский.

Представлены на выставке и реальные экспонаты — из музейных фондов. В основном это предметы, связанные с освоением космоса. Например, тюбик, из которого ел сам Юрий Гагарин , или элементы скафандра космонавта Сергея Авдеева

После общения с паранормальным нужно и в себя прийти. Любопытная инсталляция для желающих помедитировать — пирамида гармонии. А еще — кинозона, где показывают фильмы о сверхъестественном. Погрузиться в аномальный мир можно до 30 сентября.