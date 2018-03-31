Диснеевских героев изобразили в кадрах известных фильмов

Иллюстратор и аниматор из Массачусетса Исайя Стефенс (Isaiah Stephens) в своих рисунках часто изображает персонажей всеми любимых диснеевских мультфильмов и «переносит» их в кино. Рисунки он публикует в своем аккаунте Instagram.

Исайя Стефенс работает в родном городке Лоуэлл в штате Массачусетс в США и уже создал обложку для итальянского издания «Голодных игр».

Публикация от Isaiah K Stephens (@isaiahks_art)

13 Фев 2016 в 5:49 PST В своих иллюстрациях художник достаточно часто обращается к персонажам всеми любимых мультфильмов студии «Disney».

Публикация от Isaiah K Stephens (@isaiahks_art)

16 Мар 2016 в 1:48 PDT Например, он изобразил диснеевских принцесс вместе с их возлюбленными в образах из мелодрамы «Титаник». У художника имеются «кадры» и из других популярных кинокартин.

Публикация от Isaiah K Stephens (@isaiahks_art)

16 Мар 2016 в 1:40 PDT Известно, что молодой иллюстратор еще пишет и имеет мечту в будущем опубликовать собственную книгу.

Публикация от Isaiah K Stephens (@isaiahks_art)

16 Мар 2016 в 1:55 PDT Ранее стало известно, что в Москве впервые будет представлена одна из крупнейших в мире частных коллекций голландской живописи. Выставка носит название «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».