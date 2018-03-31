Китайский резчик по яичной скорлупе показал свое искусство

Житель города Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая половину своей жизни — около 20 лет — посвятил искусству резьбы по яичной скорлупе. Ван Ченгсяо является настоящим мастером этого искусства. Статью о нем опубликовал сайт CGTN.

Свои работы Ван начинает с филигранной резки по сырому яйцу, затем просверливает в скорлупе крохотное отверстие, через которое выпускает содержимое. По его словам, на создание каждого произведения уходит не менее месяца. В настоящее время коллекция насчитывает более 80 скорлупок.

Ван работает по несколько часов в день. Работа не надоедает и успокаивает, как признался он сам в интервью телеканалу. По его словам, мастер резки по скорлупе должен любить одиночество.

Резчик выбирает для своих работ мотивы традиционной китайской живописи — пейзажи и портреты. Ему нравится национальное искусство. А для работы требуется лишь скальпель и сырые яйца.

Поначалу Ван продавал свои работы. Их охотно покупали по цене от одной тысячи юаней. Самой крупной была сделка в 10 тысяч. Но потом мастер решил перестать торговать своим искусством. Этот выбор он объяснил желанием провести большую выставку, на которой люди смогут оценить его творчество в целом, а не по частям.

Eggshell art displays patient touch https://t.co/CxYlOCIlSx pic.twitter.com/EYR2gvSjzP

— CGTN (@CGTNOfficial) 30 марта 2018 г.

Ученые из Великобритании провели масштабные исследования, в результате которых был дан ответ на извечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо.