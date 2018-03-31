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Виртуальный музей к 100-летию Солженицына планируют открыть в апреле в Ростове-на-Дону
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Виртуальный музей к 100-летию Солженицына планируют открыть в апреле в Ростове-на-Дону 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) планируют к концу весны закончить работы над созданием виртуального музея Александра Солженицына в рамках подготовки региона к 100-летию писателя. Открытие запланировано на апрель, сообщили ТАСС в Центре общественных коммуникаций Южного федерального университета.
"Музей будет называться «А. И. Солженицын и Ростов-на-Дону». В нем будут представлены биографические сведения о ростовском периоде жизни и творчества Александра Солженицына, о его знакомых. Работа над созданием музея полностью завершится к концу весны 2018 года. Ориентировочное время открытия — апрель", — сказал собеседник агентства.
Также в музее будет представлена информация об Эмиле Мазине — друге писателя. Сейчас в архиве музея есть фотографии, письма Мазина и Солженицына. Кроме того, специалисты планируют воссоздать в музее с помощью старых фотографий облик Ростова-на-Дону того периода, когда здесь жил писатель.
К памятной дате в Ростове-на-Дону планируют установить памятник Александру Солженицыну. Как сообщал в июле 2017 года первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, установка монумента запланирована на 2018 год, но место для него пока не определено.
О Солженицыне
Александр Солженицын — русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, позднее, с 1924 года, 17 лет жил в Ростове-на-Дону.
В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Во время Великой Отечественной войны в звании капитана он командовал батареей звуковой разведки. В 1945 году Солженицына арестовали и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и бессрочной ссылке «за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации».
Среди его важнейших произведений «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом», эпопея «Красное колесо». Солженицын скончался на 90-м году жизни в Москве в 2008 году.
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