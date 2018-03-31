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Туров: международное бюро не политизировано в отношении заявки РФ на Expo
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Туров: международное бюро не политизировано в отношении заявки РФ на Expo 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международное бюро выставок не руководствуется политическими мотивами, рассматривая заявку России и других стран на проведение всемирной выставки World Expo и объективно ко всем конкурентам, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции, член российской делегации при бюро Александр Туров.
Россия в мае 2017 года подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге, затраты на мероприятие в случае победы могут составить около 100 миллиардов рублей. Тема выставки «Инновации для будущих поколений». Эта тема сейчас актуальна для России в связи с разработкой стратегии инновационного развития страны, Минэкономразвития также активно участвует в этой работе.
"Наша заявка, конечно, опережает конкурентов, если брать объективные показатели. Сейчас любая сфера крайне политизирована, и к чести и руководства, и членов Международного бюро выставок, им удается сохранять тот баланс, который предусмотрен целями и задачами", — сказал он.
Противников нет  По словам Турова, презентации, которые уже представляла Россия, были очень тепло встречены. «В структуре Международного бюро выставок никаких противников нашей заявки нет. Надеюсь, к голосованию в ноябре на Генассамблее мы придем с таким же результатом», — полагает он.
"Мы участвуем в выставочном движении уже более 167 лет, но ни разу не получали права проведения Всемирной универсальной выставки. Хотя мы это право уже давно заслужили, то, что предлагает Екатеринбург — уникальный проект. Мы очень уважаем наших конкурентов — это Осака, Баку, к моему сожалению, Париж снял свою кандидатуру. Но я считаю, что наша заявка опережала и Париж весьма значительно", — отметил собеседник агентства.
Павильоны выставки впоследствии не превратятся в заброшенный город, уверен торгпред. «Развитие этой территории уже предусмотрено планами города, и эта концепция будет реализована. Просто при проведении Expo она будет реализована быстрее», — пояснил он.
Территория будущей выставки в Екатеринбурге, где будет построен SmartCity — «город будущего», составит 555 гектаров.
"Сейчас очень ответственный момент, со 2 по 6 апреля — будет проходить инспекционная поездка делегации бюро, которая будет оценивать нашу готовность. Я со своей стороны могу сказать, что мы готовы как к приему делегации, так и к выполнению всех требований, установленных Международным бюро выставок для Expo. Надеюсь, что в 2025 году у нас состоится прекрасное мероприятие, которое будет нацелено не на разъединение, а на объединение и на развитие глобальной экономики", — заключил Туров.
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