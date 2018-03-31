Фотовыставка «Православное Черноречье» откроется в Дзержинске 1 апреля

pixabay.comФотовыставка «Православное Черноречье» откроется в Дзержинске 1 апреляВ воскресенье, 1 апреля, в Доме книги (пр-т Циолковского, 21г) состоится открытие городской фотовыставки «Православное Черноречье».

В экспозиции будут представлены уникальные фотографии Троицкой церкви села Черного, взорванной во второй половине XX века. Редкие кадры её внешнего облика, священнослужителей и храмовой утвари были запечатлены неизвестным автором. Снимки хранились в фондах Дзержинского краеведческого музея.

Также на выставке можно будет увидеть работы современных фотохудожников: Руслана Лобанова, Алексея Цибина, Владимира Хруполина, Ольги Барминой, Виктора Кириленко. Они засняли храмы, относящиеся к Воскресенскому благочинию. Здесь можно будет увидеть фотографии Никольского храма в Решетихе, Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Володарске, Храма в честь Пресвятой Живоначальной Троицы в поселке Пыра, Храма Всех Святых и другие. Кстати, прихожане и священнослужители тоже представят свои работы.

Открытие выставки — 14.00.