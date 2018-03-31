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Выставка вооружений ArmHiTec-2018 в Ереване
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Выставка вооружений ArmHiTec-2018 в Ереване 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Международная выставка вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec-2018» открылась в Ереване. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошла выставка
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