«Что за медведи?»: рассказываем об игрушках, которые собирает Тимати 

В Instagram Тимати (34) свой топ: на первом месте — фото с дочкой Алисой (4), а на втором — с пластиковыми медведями в лифте. Подписчики спрашивают: «Что это за медведи?» Рассказываем. Это японские игрушки Be@arbrick, которые выпускают уже 17 лет, и у Тимати в коллекции, кажется, есть все существующие расцветки. Каждый медведь стоит от 5 до 20 тысяч рублей и повторяет известных героев из мультиков и даже картины художников вроде Джексона Поллока и Жана Мишеля Баскии. Смотрим.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-za-medvedi-rasskazyvaem-ob-igrushkah-kotorye-sobiraet-timati/