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На Пермской ярмарке проходит международная выставка кошек
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На Пермской ярмарке проходит международная выставка кошек 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Участниками стали около 200 животных 25 пород, в том числе одной из самых дорогостоящих в России — породы чаузи.
За два дня пройдет несколько специализированных соревнований «WCF-ринг», а также в шоу домашних питомцев, мейн-кунов, шоу котов и шоу кошек. Все животные оцениваются по нескольким параметрам.
«Оценивать ринг взрослых я буду по трём самым главным критериям. Первый критерий — это соответствие стандарту. Если я смотрю на скоттиш-фолда и знаю стандарт наизусть, то кот должен соответствовать этому стандарту. Следующий критерий — груминг. Каждый кот и кошка должны быть подготовлены. И, конечно же, поведение», — поясняет эксперт по кошкам Ольга Друздь.
Для детей на выставке проводятся мастер-классы по валянию котиков из шерсти, оригами. Кроме того, в рамках выставки работает контактный зоопарк, где можно покормить цыплят, погладить кроликов или познакомиться с представителем самой маленькой породы свиней Мини-майялино.
Желающие завести котёнка, могут здесь же поговорить с заводчиками кошек и узнать, когда появятся свободные котята. Если хочется завести бесплатного беспородного питомца, то можно взять его из приюта. Здесь же на выставке несколько приютов для животных расположили клетки со своими подопечными.
Вход на выставку платный.
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