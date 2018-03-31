С Южного вокзала убрали передвижную выставку о прусской «преемственности»

Передвижную выставку «От Алленбурга до Цинтена…» о гербах городов Восточной Пруссии и их «исторической преемственности» для городов Калининградской области демонтировали. Об этом сообщает ИА Regnum.

Отмечается, что экспозиция на русском и немецком языках была размещена в зале ожидания в середине марта. Она должна была продлиться до 1 июля 2018 года. Организатор выставки — муниципальный музей «Фридландские ворота». Руководство Южного вокзала предоставило свою площадку в рамках партнёрских отношений.

«Ну и что, что эта выставка была на территории вокзала. Мы предоставляем площадки под фотоэкспозиции, детские рисунки и другим организациям. Но, ответьте, корректно ли руководству вокзала предъявлять претензии, например, за пирожки, которые продают предприниматели, арендовавшие место на вокзале?», — спросил Першин.

Причины досрочного закрытия выставки пока неизвестны.

Ранее калининградские «Вести» изучили геральдическую специфику муниципалитетов самого западного российского региона и историю принятия городской символики. Выяснилось, что за последние 20 лет русским городам «выданы» гербы немецкие, казалось бы, навсегда ушедшие из региона.

«Для чего наши деды сбивали эти гербы?»: продолжение темы