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Мэйн-куны, чаузи и Наполеоша. На «Пермской ярмарке» открылась выставка кошек
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Мэйн-куны, чаузи и Наполеоша. На «Пермской ярмарке» открылась выставка кошек 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
31 марта в Перми открылась выставка кошек. В одном месте собрались больше двухсот кошачьих 25 разных пород. Борясь с приступами умиления, наш корреспондент продолжал фотографировать и принес вам этот репортаж. На выставке представлены как кошки элитных пород, так и беспородные пушистые, ищущие свой дом. — Это мэйн-кун Алиша, ей еще нет года, — рассказывает участница выставки Александра. — Она впервые на выставке и очень своенравная девочка. Такую лишний раз не погладишь. Сегодня мы в первый раз идем к специалистам. Они смотрят на нас и дают сертификат. Здесь же нашлось место и для мини-майялино — это самая маленькая порода свинок в мире. Кстати, если вы решите завести такую, она обойдется примерно в 200 тысяч рублей.
Алиша и Александра
Все любят мэйн-кунов
Питерский сфинкс
Котенок совсем недавно выведенной породы чаузи
Самая маленькая свинка в мире
Мадоша выпала из окна и потерялась, но на выставке нашла новый дом  Мадоша выпала из окна и потерялась, но на выставке нашла новый дом  Им нельзя не умиляться
Даже если они злобно на нас смотрят
Наполеоша ищет новый дом  Маленький бенгальский друг
Ну а если у вас аллергия
Празднуя День кошек, мы собрали фото самых красивых питомцев наших читателей.
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