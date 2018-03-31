Мэйн-куны, чаузи и Наполеоша. На «Пермской ярмарке» открылась выставка кошек

31 марта в Перми открылась выставка кошек. В одном месте собрались больше двухсот кошачьих 25 разных пород. Борясь с приступами умиления, наш корреспондент продолжал фотографировать и принес вам этот репортаж. На выставке представлены как кошки элитных пород, так и беспородные пушистые, ищущие свой дом. — Это мэйн-кун Алиша, ей еще нет года, — рассказывает участница выставки Александра. — Она впервые на выставке и очень своенравная девочка. Такую лишний раз не погладишь. Сегодня мы в первый раз идем к специалистам. Они смотрят на нас и дают сертификат. Здесь же нашлось место и для мини-майялино — это самая маленькая порода свинок в мире. Кстати, если вы решите завести такую, она обойдется примерно в 200 тысяч рублей.

Алиша и Александра

Все любят мэйн-кунов

Питерский сфинкс

Котенок совсем недавно выведенной породы чаузи

Самая маленькая свинка в мире

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Даже если они злобно на нас смотрят

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