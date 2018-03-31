В Германии появится музей такс

Люди не раз признавались в любви своим самым преданным питомцам — собакам. Однако сейчас почета удостоилась конкретная порода — таксы.

Через несколько дней в Германии открывается музей такс. Организаторы, также владельцы такс, собирали коллекцию почти 25 лет.

Коллекция включает в себя четыре тысячи экспонатов, так или иначе посвященных одной из самых популярных пород в стране. Здесь можно будет увидеть картины, фигурки такс из керамики, металла и стекла, а также исторические документы, касающиеся этих собак.

Кстати, для четвероногих посетителей вход будет бесплатным. Кроме того, их угостят специальным напитком.

Впрочем, это не первый музей, посвященный конкретному виду. Например, в Ларнаке (Кипр) есть музей сов.