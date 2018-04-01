Выставка ксилографии в провинции Цзянси

Наньчан, 31 марта / Синьхуа / — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.

Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.