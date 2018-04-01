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Выставка ксилографии в провинции Цзянси
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Выставка ксилографии в провинции Цзянси 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
Наньчан, 31 марта /Синьхуа/ — В Музее изобразительного искусства провинции Цзянси /Восточный Китай/ сегодня открылась выставка, посвященная искусству ксилографии — цветной печати с использованием деревянных форм. Ксилография объединяет в себе элементы рисования, гравюры и печати. На выставке представлено более 100 произведений, выполненных в этой технике.
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