Вторая жизнь винила: екатеринбурженка рисует портреты музыкантов и собак на грампластинках

Раньше пластинки звучали в каждом доме, а чтобы их купить — люди выстаивали очереди. Потом времена изменились, и пластинки отправились пылиться на чердаки или на свалку. Дарить вторую жизнь винилу научилась екатеринбурженка Татьяна. Девушка — художник не по образованию, а по призванию, и рисовать на пластинках — её хобби.

Татьяна окончила музыкальную школу, потом педагогический вуз, но по профессии работать не смогла. «Поняла, что не моё», — признаётся Таня.

— Педагог из меня не вышел. Устроилась в багетную мастерскую помощником мастера. Занималась абсолютно всем подряд. Посмотрев на работу других мастеров, я начала сама рисовать маслом, Так получилось, что самую первую работу, которую я нарисовала, у меня сразу же купили американцы через интернет. Это была картина с привидениями. У меня все такие картины… Мрачноватые.

А дальше Татьяна стала рисовать картины, читать тематическую литературу, просматривать мастер-классы художников. На пластинки мастерица переключилась 3 года назад. Они с мужем пришли на блошиный рынок, где среди прочих вещей прошлого были пластинки. Цена символичная — 30 рублей штука.

— Они были все такие поцарапанные, пыльные. Меня потянуло нарисовать на них что-то музыкальное. Взяла пару пластинок, чтобы попробовать, а потом друзья принесли мне целую коробку с пластинками. Там их штук 100, — рассказывает Татьяна.

Сперва пластинка тщательно очищается от пыли, обезжиривается (акрил не ложится на жирные поверхности), потом грунтуется, а после наносится рисунок. Когда работа готова, мастерица покрывает картину лаком.

— Это группа «Кисс», вся у меня на стене, это Джимми Хендрикс , это любимый музыкант Элис Купер , — показывает готовые работы Татьяна. — Сейчас стараюсь реже за портреты браться. Я всё-таки не портретист. Для хорошей работы нужно образование. А так меня попросили, я рисовала Боба Марли, Джима Морриса, Джона Леннона . Просили нарисовать и просто портрет человека. Сейчас смотрю на эти работы, думаю, что можно сделать лучше. Но так часто бывает в работе.

С виниловых пластинок на нас смотрят собаки, обитатели морских глубин, птицы. При желании разрисованную пластинку можно превратить в часы, а можно перевернуть и послушать запись, если есть проигрыватель.

В коллекции Татьяны — песни Аллы Пугачевой Булата Окуджавы , Владимира Высоцкого, Игоря Кваша, группы «Абба», приключения кузнечика Кузи, «Алиса в стране чудес». Это всё пластинки с «болячками»— царапинами и потертостями.

На роспись одной пластинки уходит день-два. Татьяна занимается хобби в свободное от основной работы время. Всего мастерица расписала около 30 пластинок. Многие нашли себе новые дома по всей стране: в Москве, Воронеже, Астрахани и, конечно, в Екатеринбурге.

Дальше Татьяна планирует развиваться как художник, а к осени у неё в планах открыть свою выставку расписных пластинок в Екатеринбурге.

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