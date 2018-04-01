Катерина Шпица в nstagram пригласила всех в PERMM на «Азбуку добра»

Актриса из Перми Катерина Шпица опубликовала в nstagram видео, на котором приглашает всех 1 апреля 2018 года в 12.00 прийти в музей PERMM, чтобы принять участие в благотворительной акции «Азбука добра».

«С 12 часов известные люди Прикамья будут рисовать иллюстрации к рукотворной азбуке. Эта благотворительная акция направлена на помощь детям со сложными онкологическими заболеваниями. Поддержите её, проведите день с добротой», — говорит Катерина Шпица.

В рамках акции будут рисовать картины десятки известных пермяков, среди которых работники сферы культуры, спортсмены, политики, предприниматели, представители общественных организаций и просто хорошие люди. Затем их работы будут собраны в одну книгу и проданы с аукциона, полученные средства от которых направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

«Азбука добра» пройдёт с 12.00 до 16.00 по адресу Пермь, Бульвар Гагарина, 24. Акция открывает Большой благотворительный сезон, который традиционно проводит АНО «Тетрадка дружбы». За две недели благотворительного фестиваля организаторы планируют провести около 150 мероприятий в Перми и муниципалитетах края.

Пермяки и жители Прикамья! Дорогие друзья, уже завтра начинается Краевой фестиваль «Пермский благотворительный сезон». 1 апреля в Музее современного искусства состоится акция, которая открывает Фестиваль. Благотворительная акция «Азбука Добра», направлена на поддержку детей со сложными онкологическими диагнозами. С 12.00 на площадке Музея, известные люди Перми и Пермского края в режиме реального времени будут рисовать иллюстрации к буквам рукотворной азбуки! Вкусные и полезные лоты, талантливые творческие коллективы, отличное настроение и причастность к благому делу сделают ваше воскресение ярким и незабываемым! Ждём вас 1 апреля в 12.00 в Музее современного искусства на самом добром мероприятии этой весны!

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 31 Мар 2018 в 11:19 PDT