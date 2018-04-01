Виртуальный музей и реальный памятник Солженицыну откроют в Ростове

Созанием музея занимается Южный Федеральный университет. «Музей будет называться » А. И. Солженицын и Ростов-на-Дону", его разработку планируют окончить к апрелю этого года. Все желающие смогут узнать о жизни Солженицына в Ростове, а также об этом этапе его творчества.

Кроме того, часть музея будет посвящена другу писателя — Эмилю Мазину. Сейчас в архиве музея есть фотографии, письма Мазина и Солженицына. Кроме чисто литературного интереса, в музее можно будет утолить и голод исторический. Множество фотографий того периода помогут восстановить исторический облик Ростова тех лет.

В рамках подготовки к 100-летию писателя также планируется открыть памятник Солженицыну. Об этом намерении городских властей стало известно еще в 2017 году, однако место установки пока не известно.

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 в Кисловодске. Известный русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими художественно-публицистическими произведениями по истории России XIX—XX веков