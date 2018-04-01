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В Архангельске открылась выставка художников-акварелистов
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В Архангельске открылась выставка художников-акварелистов 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
На выставке разместят коллекции музея и мастерских художников, всего около 70 графических листов известных архангельских художников, работающих в технике акварели. Среди экспонатов представлена работа Германа Кононова, написанная в 1930 году, на ней он изобразил порты Архангельска прошлой эпохи. «В 1960-е — 1970-е годы развитие акварели связано с именами Нелли и Валерия Таргонских, Павла Лешукова, Юрия Османова, Юрия Минина. Их акварельные работы представляли Архангельск на самых престижных российских выставках. В экспозиции привлекут внимание выразительные натюрморты Таргонских, заполярные пейзажи Османова. Произведения Павла Лешукова созданные в 2000-е годы отражают образ его малой родины — Лешуконии. Работы замечательного акварелиста Юрия Минина сохранились в основном в музейном собрании, и это выставка дает возможность показать их широкому зрителю», — говорит о выставке пресс-служба музея ИЗО. Выставка «Акварель ХХ лет» начала работу с 31 марта.
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