«Последняя ведьма Европы» и «Кроникас»: что смотреть на международном фестивале комиксов

C 3 по 15 апреля пройдет XVII международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия». События развернутся на нескольких площадках: в Российской государственной библиотеке для молодежи, Музее Москвы и на дизайн-заводе «Флакон».

Конференция «Изотекст» и выставка «Из запасников комикс-клуба»

4 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи состоится третья научная конференция исследователей рисованных историй «Изотекст». Выступят российские эксперты, а также специалисты из Бельгии, Италии, Чехии и Швеции.

5 апреля в библиотеке пройдет юбилейная встреча московского комикс-клуба, созданного десять лет назад. Один из его руководителей, переводчик и исследователь европейского комикса Михаил Хачатуров, представит новинки. Во встрече примут участие художники Алексей Трошин и Анна Кузина . По традиции во время встречи состоится комикс-битва.

В этот же день в библиотеке откроется выставка «Из запасников комикс-клуба», где представят работы известных художников, посетивших клуб в разное время: Жан-Пьера Жибра, Паскаля Рабате, Эмануэля Лепажа, Оливье Таллека, Буле, Андрея Бильжо Леонида Тишкова и многих других.

Выездная встреча для представителей российских библиотек пройдет 5 апреля в Музее Москвы. Ее проведет доктор искусствоведения Александра Роллан (Франция) и Андерс Лундгрен, специалист по комиксам из Швеции. Эксперты поделятся рекомендациями о том, как использовать комиксы в работе с молодежью.

Лекции, мастер-классы и ярмарка «Комикс-андеграунд»

В Музее Москвы 7 апреля пройдут лекции и мастер-классы. Посетители смогут узнать о нюансах профессии художника и сценариста, открыть секреты мастерства и попробовать создать собственный комикс.

Также в музее состоится выставка оригинальных карикатур художника Вячеслава Сысоева.

Ярмарка «Комикс-андеграунд» пройдет 8 апреля на дизайн-заводе «Флакон». Для гостей подготовили увлекательную программу — от мастер-классов по разным техникам рисования до барахолки, где можно будет продать и обменять комиксы, пообщаться с художниками, приобрести малотиражные издания или получить скетчи на память.

Проекты иностранных художников

На фестиваль приедут известные зарубежные художники и эксперты. Среди них — американский актер и художник Рикки Саймонс. Он поделится опытом актерской работы в анимации и расскажет, как создаются комедийные персонажи.

Гости смогут посетить чешскую выставку комиксов «А в это время в другом месте». В числе специальных гостей из Чехии — художник Томаш Кучеровски и куратор выставки специалист по истории чешского комикса Томаш Прокупек.

Из Швеции приедет автор комиксов Макс Андерссон , работавший с крупнейшими издательствами Европы и США. Его работы можно будет увидеть на выставках в Музее Москвы и на дизайн-заводе «Флакон».

Финляндия привезет два проекта. Художник и педагог Илпо Коскела покажет в Музее Москвы выставку «Последняя ведьма Европы», повествующую о непростых событиях христианизации северных земель. Рисованная история основана на документальных свидетельствах. А Вииви Ринтанен представит независимый проект «КутиКути» в пространстве «Спейс» дизайн-завода «Флакон».

Брюссель покажет на фестивале проект «Кроникас» — городские истории, легенды и сказки, созданные авторами комиксов.

Программа для детей

Детский день «КомМиссии» пройдет 8 апреля в Музее Москвы. Его звездой станет художник Пау из Испании. Юных посетителей ждет «Аллея авторов», а родителей — встречи с издателями и лекции об использовании комиксов в образовании.

Также на фестивале подведут итоги российского конкурса среди молодых авторов комиксов. Ознакомиться с работами можно будет в одном из залов Музея Москвы.

С 2002 года «КомМиссия» поддерживает молодых российских авторов комиксов и остается одним из ключевых фестивалей для представителей профессионального сообщества. С 2013 года организатором и штаб-квартирой фестиваля является Российская государственная библиотека для молодежи.