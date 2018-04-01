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Как китайский каллиграф рисует иероглифы поварскими ножами
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Как китайский каллиграф рисует иероглифы поварскими ножами 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Китайский каллиграф Хуан Пуфан из провинции Пюян в провинции Хэнань создал свой способ каллиграфии с помощью обычных кухонных ножей. Смотрите на видео, как мастер демонстрирует свое искусство
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