Как китайский каллиграф рисует иероглифы поварскими ножами

Китайский каллиграф Хуан Пуфан из провинции Пюян в провинции Хэнань создал свой способ каллиграфии с помощью обычных кухонных ножей. Смотрите на видео, как мастер демонстрирует свое искусство