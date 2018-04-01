В Ставрополе открылась выставка к 150-летию Максима Горького

В Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова открылась выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения Максима Горького «Сердце, отданное людям».

«Самый ценный экспонат — это прижизненное издание произведения «На плотах», — рассказали в библиотеке. — Книга вышла в 1918 году. Впервые же рассказ напечатали в 1895 г. в «Самарской газете».

А первые произведения Горького были опубликованы на Кавказе.

«Рассказ «Макар Чудра» напечатали в газете «Кавказ» в 1892 г., — рассказывает краевед Борис Розенфельд. — Тогда Горький пешком обошёл многие регионы, в том числе и наш. Во второй раз писатель побывал у нас уже в 1903 году. К тому времени он уже стал знаменитостью. В июле 1903 г. Горький приехал в Ессентуки».

Тогда в местной газете появился анонс его пьесы «Мещане». Её поставили в Ессентукском казённом театре драматических актёров. В день премьеры «Мещан» туда пришёл Горький. Там же был и знаменитый Константин Станиславский

А на следующий день писатель поехал в Кисловодск. Всюду, где появлялся популярный автор, его сопровождали толпы поклонников.

Горький хотел посмотреть знаменитый Замок коварства и любви. Там его ожидали восторженные почитатели, но Горький так и не появился.

Зато он посетил известный кисловодский Курортный парк. Побывал писатель и на плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии. Там Максим Горький простудился. В Кисловодске садился в московский поезд больным.

Посетить выставку можно до 3 апреля.