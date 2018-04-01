Как организовать свою выставку?

Собственная выставка — это отличный PR-ход, который поможет грамотно и интересно рассказать о себе. Это ваша реклама, расширение границ, поиск клиентов и самореализация. Выставлять можно все, что сделано, подобрано и скомпоновано лично вами. При подготовке к первой выставке очень важно не упасть в грязь лицом, ведь именно это лицо вы и будете демонстрировать в дальнейшем. Совета нужно искать у профессионалов. Они обладают достойным опытом работы, знают многое о посетителях не только российских, но и международных выставок и понимают специфику, связанную с организационными моментами.

Каролина Хаткевич — эксперт в выставочных делах. Она дизайнер и художник, а также член Творческого союза. Каролина на протяжении нескольких лет занимается организацией международных выставок и знает все о том, что нужно делать начинающим художникам. Советы Каролины будут интересны еще и потому, что она является владелицей собственной галереи Karoart.

Планирование

Вы можете удивиться, но время, потраченное на подготовку к выставке, занимает не менее полугода. За 6 месяцев решаются организационные вопросы, определяется концепция, завершается подготовка экспонатов (материалов). Любая выставка должна быть приурочена к яркому городскому событию. Его не обязательно определять заранее, но в течение полугода оно само даст о себе знать, и вы решите, что, день рождения именитого художника или городской праздник отлично скрасят тот день, когда вы заявите миру о себе.

Спонсорство

Да, такова правда жизни. Без финансовой поддержки не может обойтись ни один начинающий художник или фотограф. Первое, что вам нужно сделать — составить спонсорский пакет. Спонсорский пакет — это комплекс документов, которые позволят ознакомиться с целесообразностью вложения финансов в ваш проект.

На первом месте — значение проекта для города или области, а также определенных социальных групп. Будет хорошо, если вашу выставку посетят потенциальные клиенты спонсора или пользователи его коммерческих услуг. Если вы ищите финансовую поддержку государства, важно рассказать о пользе проекта с точки зрения обучения, образования, прославления города.

Также важно прописать структуру мероприятия: когда оно состояться, кто будет присутствовать, кто является автором и организатором проекта. Подайте информацию ярко и качественно. Эти документы лучше оформить в виде презентации.

Еще один важный момент — поддержка. Заручитесь положительной обратной связью. Она может быть дана авторитетными специалистами, учеными, университетами. Сделайте копии рекомендательных писем и обращений.

Ну, и наконец, в плане должна быть указана минимальная и максимальная сумма, а также перечень предоставляемых спонсору рекламных услуг и площадок. При подсчете затрат учитывайте все: аренду помещения, фуршет, стоимость материалов. В отношении выгоды спонсора важно понимать, что он должен не столько терять финансы, сколько приобретать новые возможности.

Информирование

Сделайте яркую рекламу. Если вам удалось заручиться поддержкой СМИ — это половина успеха. Если на ТВ о вас не жалеют говорить, идите в Интернет. Там есть социальные группы, блоггеры и другие площадки для размещения информации. Сделайте выставку притягательной для потенциального зрителя, заинтригуйте, составьте яркий заголовок и сделайте стильное графическое оформление.

Наполнение

Решите вопрос с количеством ваших работ. Если вы — участник общего проекта, их может быть меньше 10, а если автор собственной выставки — не менее 50. Составьте план заранее: какие работы обязательно войдут в проект, а какие станут лишь дополнением коллекции. Как именно вы разместите работы? На эти вопросы необходимо отвечать заранее, а не в последний момент.

Подготовка

Будьте готовы к трудностям. Ни один план не поможет вам исключить эффект неожиданности и препятствия, случайно возникшие на пути. Выставки, как правило, проходят не в том виде, в каком их воображают первоначально. Меняются подрядчики, а тип площадки автоматически корректирует условия работы. Создайте небольшую команду из людей, которым вы доверяете — они поддержат в трудную минуту и помогут найти выход из любой ситуации.