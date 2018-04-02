Пейзажи кисти вологодских художников представили на выставке в Доме Корбакова

Пейзажная живопись вологодских мастеров составила экспозицию новой выставки. Они открылась в Музейно-творческом центре «Дом Корбакова».

Вологжане и гости города могут познакомиться с работами тотьмича Феодосия Вахрушова. В конце XIX века он окончил Императорскую академию художеств, после чего тесно сотрудничал с Ильей Репиным . На родине он вдохновлялся видами Сухоны и ее окрестностями, что отразилось на его творчестве.

Особое место на выставке занимают работы Владимира Корбакова. Он с удовольствием выезжал на пленэры, поэтому в коллекции множество пейзажей.