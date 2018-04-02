Пейзажи кисти вологодских художников представили на выставке в Доме Корбакова 

Пейзажная живопись вологодских мастеров составила экспозицию новой выставки. Они открылась в Музейно-творческом центре «Дом Корбакова».
Вологжане и гости города могут познакомиться с работами тотьмича Феодосия Вахрушова. В конце XIX века он окончил Императорскую академию художеств, после чего тесно сотрудничал с Ильей Репиным. На родине он вдохновлялся видами Сухоны и ее окрестностями, что отразилось на его творчестве.
Особое место на выставке занимают работы Владимира Корбакова. Он с удовольствием выезжал на пленэры, поэтому в коллекции множество пейзажей.
Стоит отметить, что большинство картин представлены из коллекции картинной галереи. Посетители также увидят работы Михаила Ларичева, Олега Бороздина, Валерия Страхова, Виктора Сысоева, Юрия Ельцова, Евгения Гусева. Экспозиция доступна для просмотра до 22 апреля.