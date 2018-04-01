Вечеринка в Пушкинском, дефиле в Третьяковке: допустима ли аренда музеев

Не знаете, как оригинально отметить семейный праздник? Снимите музей в аренду! К примеру, как это сделал рэпер Тимати . День рождения своей четырехлетней дочки Алисы музыкант устроил не где-нибудь, а в Пушкинском музее! Торжество прошло за закрытыми дверями — гости танцевали рядом с уникальными экспонатами и шедеврами живописи. Необычно, согласитесь! Но вот насколько допустимы такие вечеринки в исторических зданиях и может ли их заказать простой смертный, выяснила корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.

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Музыканты, танцоры, аниматоры. И все это — среди шедевров мирового искусства. Праздник для своей дочки Алисы организовал рэпер Тимати. Свой четвертый день рождения девочка отметила в Пушкинском музее. Торжество прошло в формате исторического квеста-перформанса — вместе с друзьями в залах Пушкинского Алиса играла в старинные игры, слушала классическую музыку и даже сама станцевала знаменитый танец феи Драже из «Щелкунчика».

На необычном празднике побывали дети звездных родителей — режиссера Павла Худякова и телеведущей Тутты Ларсен. О том, что академический музей проводит подобные культурно-познавательные мероприятия, они, кстати, не знали. А такая опция есть и стоит она 15 тысяч рублей. Правда, в эту сумму входит лишь экскурсия с посещением нескольких залов. А вот сколько заплатил Тимати — ведь он позвал оркестр и, тем более, закрыл музей для мероприятия, — история умалчивает. Как пояснили в дирекции музея, такие условия обговариваются в индивидуальном порядке.

«Все это люди, которые помогают музею, и музей, как может, старается создать тоже для них какие-то особые возможности. Это нормально. Если мы хотим, чтобы наши музеи существовали, для того чтобы все могли прийти на такие выставки, как эта, и многие другие, то нужно дать возможность людям помогать нам и быть любезными по отношению к ним, давать возможность иногда увидеть им что-то во внеурочное время и т.д. Не вижу в этом ничего предосудительного», — заявила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак

Но среди любителей прекрасного нашлись и ярые консерваторы. Музей, по их мнению, — храм искусства, а сдавать его в аренду — кощунство. Практика арендовать культурные учреждения для корпоративов, вечеринок и балов не редкость. Например, в прошлом году в Третьяковке провели модный показ. Дефиле от дизайнера Александра Терехова прошло в зале Врубеля на фоне его сказочных полотен. Проводить праздники нестандартно, то есть не в ресторане, любят не только звезды, но и состоятельные люди. Чаще всего речь идет о праздновании юбилеев и свадеб. Арендуют театры, музейные комплексы и старинные усадьбы.

«Это очень популярно и набирает популярность у нас в стране. Очень многие музейные комплексы понимают, что для того, чтобы содержать свои особняки, свою усадьбу в должном состоянии, им нужно инвестирование. Государство не всегда может выделить необходимый бюджет, а проведение таких частных праздников дает возможность получить эти дополнительные финансы для того, чтобы содержать штат, обновлять здание, ухаживать за экспозицией, за территорией. И в принципе, это идет только на благо», — отметила директор свадебного агентства Екатерина Акимова

Провести регистрацию свадьбы в парке «Коломенское» стоит от 10 тысяч рублей, в «Царицыно» — от 40 до 100 тысяч. Самая дорогая площадка — «Архангельское». Арендовать центральную поляну на сутки обойдется в 1 млн рублей. Популярны также праздники в Колонном зале Дома Союзов. Заплатить за аренду придется не меньше 5 миллионов. Но, как говорится, для себя, любимого, никаких денег не жалко. Да и историческое достояние страны не пропадет. Ведь ущерб от «гулянок», если они будут по договору, заказчик компенсирует из своего кармана. Вот такие вот культурно-рыночные отношения.

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