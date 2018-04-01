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Очевидцы: в воронежском музее Крамского обрушился потолок
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Очевидцы: в воронежском музее Крамского обрушился потолок 

Вести Воронеж 49 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Из-за случившегося закрыли выставку к 105-летию Виктора Сорокина. На третьем этаже здания Воронежского областного художественного музея имени Крамского обрушился потолок. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщила очевидец Надежда в воскресенье, 1 апреля. Из-за инцидента закрыли выставку «Божьей милостью художник», приуроченную к 105-летию художника Виктора Сорокина. — Хотели купить билет на выставку, а она оказалась закрыта. В билетной кассе сказали, что там обрушился потолок, — рассказала Надежда. В музее корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили закрытие выставки, однако по иной причине. Её уточнять не стали. — Выставка закрыта по техническим причинам. Она откроется для посетителей в среду, 4 апреля, — уточнили в музее. Ранее потолок обрушился в гипермаркете «Лента» на улице Домостроителей. Он рухнул между туалетом и местом, где стояли тележки. Дарья Крымова
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