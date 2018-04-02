После падения девочки в колодец в Архангельске проверят все люки

31 марта в Архангельске в открытый колодец провалилась девятилетняя девочка.

Происшествие случилось на Левом берегу Архангельска. Пострадавшая осталась жива, но получила ушибы грудной клетки.

Колодец, как заверяют в администрации Исакогорского округа, оказался бесхозным. «По причине того, что подъезд техники к объекту пока невозможен, он будет закрыт деревянными щитами. Но как только ситуация позволит, щиты сменит бетонная плита», — комментирует глава округа Валерий АВДЕЕВ.

Как сообщают в администрации города, главам всех округов, ресурсоснабжающим организациям, коммунальным предприятиям и Центру гражданской защиты поручено срочно проверить все имеющиеся люки, колодцы и резервуары с водой.

Напомним, в Северодвинске за кражу 50-ти чугунных крышек канализационных люков будут судить 43-летнего мужчину.