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После падения девочки в колодец в Архангельске проверят все люки
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После падения девочки в колодец в Архангельске проверят все люки 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
31 марта в Архангельске в открытый колодец провалилась девятилетняя девочка.
Происшествие случилось на Левом берегу Архангельска. Пострадавшая осталась жива, но получила ушибы грудной клетки.
Колодец, как заверяют в администрации Исакогорского округа, оказался бесхозным. «По причине того, что подъезд техники к объекту пока невозможен, он будет закрыт деревянными щитами. Но как только ситуация позволит, щиты сменит бетонная плита», — комментирует глава округа Валерий АВДЕЕВ.
Как сообщают в администрации города, главам всех округов, ресурсоснабжающим организациям, коммунальным предприятиям и Центру гражданской защиты поручено срочно проверить все имеющиеся люки, колодцы и резервуары с водой.
Напомним, в Северодвинске за кражу 50-ти чугунных крышек канализационных люков будут судить 43-летнего мужчину.
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