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Мэрия Москвы обратилась в МВД из-за нападения депутата на художницу
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Мэрия Москвы обратилась в МВД из-за нападения депутата на художницу 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Власти Москвы передали в региональное ГУ МВД России для разъяснения письмо жительницы города Елены Батовой о якобы нападении на нее члена партии «Единая Россия» Александра Закускина, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее художница Елена Батова сообщила на своей странице в Facebook о нападении на нее главы муниципального округа Мещанский, члена партии «Единая Россия» Александра Закускина. Позднее женщина направила открытое письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой «публично выступить с осуждением его поступка, потребовать эффективного расследования». В московском отделении «Единой России» сообщили РИА Новости, что считают провокацией заявление Батовой.
"Данное обращение поступило и было направлено департаментом на имя начальника ГУ МВД России по городу Москве Олега Баранова с просьбой разъяснить детали ситуации и обстоятельства произошедшего", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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