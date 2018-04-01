В Шанхае проходит выставка лапши быстрого приготовления

В самом густонаселённом городе Китая Шанхае проходит выставка «Только лапша». На ней представлены собранные со всего мира виды лапши быстрого приготовления. Посетителям выставки, помимо дегустации и презентаций новых марок продукта, доступны и более экзотические развлечения. Например, можно «выместить гнев» на лапше, от души потоптавшись на ней и лопая пакеты. Кроме того, предварительно сняв обувь, можно подавить ногами уже заваренный продукт в «бассейне с лапшой». Кадры с необычной выставки — в фоторепортаже RT.