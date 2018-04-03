«Руками трогать»: VR-реальность помогла слепым прикоснуться к искусству

Любители музеев и картинных галерей знают, что близко подходить к экспонатом, а тем более прикасаться к ним строго запрещено. Об этом нам напоминают таблички «Не трогать руками» и музейные работники.

Но эти правила скоро уйдут в прошлое, уверены компании по производству VR-перчаток, с помощью которых можно в буквальном смысле прикоснуться к искусству.

На днях в Праге прошла выставка скульптур виртуальной реальности, направленная на расширение возможностей музеев и галерей. В первую очередь организаторы хотели сделать пространство музеев доступным для слепых и слабовидящих.

Современные технологии в области VR-продуктов активно развиваются: дополненную и виртуальную реальность используют в искусстве и медицине, но для слепых эта технология остается недоступной.

Тогда испанские производители Neurodigital Technologies решили создать устройство, позволяющее получать информацию о виртуальных объектах с помощью тактильного взаимодействия.

Для того, чтобы посетители смогли почувствовать экспонаты музея, они надевали специальные VR-перчатки с гаптической отдачей, позволяющие имитировать физический контакт с виртуальными объектами.

Эксперимент проводился при поддержке Национальной галереи в Праге, где разработчики вместе с музейными сотрудниками создали цифровые копии одних из самых известных скульптур в мире: бюст Нефертити, скульптуру Венеры Милосской, а также статуи Давида работы Микеланджело.

С помощью перчаток посетители смогли почувствовать не только формы скульптур, но и их материал. Это стало возможно благодаря встроенным в перчатки датчикам, которые начинают вибрировать при поднесении к границе виртуального объекта.

Разработчики уверены, что подобные технологии должны быть в каждом музее.