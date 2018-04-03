Ещё
«Руками трогать»: VR-реальность помогла слепым прикоснуться к искусству
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Руками трогать»: VR-реальность помогла слепым прикоснуться к искусству 

Ридус 34 минуты назад
Фото: Inc.
Любители музеев и картинных галерей знают, что близко подходить к экспонатом, а тем более прикасаться к ним строго запрещено. Об этом нам напоминают таблички «Не трогать руками» и музейные работники.
Но эти правила скоро уйдут в прошлое, уверены компании по производству VR-перчаток, с помощью которых можно в буквальном смысле прикоснуться к искусству.
На днях в Праге прошла выставка скульптур виртуальной реальности, направленная на расширение возможностей музеев и галерей. В первую очередь организаторы хотели сделать пространство музеев доступным для слепых и слабовидящих.
Современные технологии в области VR-продуктов активно развиваются: дополненную и виртуальную реальность используют в искусстве и медицине, но для слепых эта технология остается недоступной.
Тогда испанские производители Neurodigital Technologies решили создать устройство, позволяющее получать информацию о виртуальных объектах с помощью тактильного взаимодействия.
Для того, чтобы посетители смогли почувствовать экспонаты музея, они надевали специальные VR-перчатки с гаптической отдачей, позволяющие имитировать физический контакт с виртуальными объектами.
Эксперимент проводился при поддержке Национальной галереи в Праге, где разработчики вместе с музейными сотрудниками создали цифровые копии одних из самых известных скульптур в мире: бюст Нефертити, скульптуру Венеры Милосской, а также статуи Давида работы Микеланджело.
С помощью перчаток посетители смогли почувствовать не только формы скульптур, но и их материал. Это стало возможно благодаря встроенным в перчатки датчикам, которые начинают вибрировать при поднесении к границе виртуального объекта.
Разработчики уверены, что подобные технологии должны быть в каждом музее.
Ридус: последние новости
Жена бросила мужа с собакой в пустой белой квартире, но он не отчаялся Американец сделал любопытные фотографии смотрительниц русских музеев Актер Зеленский набросился на СБУ из-за запрета сериала «Сваты»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение