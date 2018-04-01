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Стартап Neurodigital Technologies создал перчатки, которые позволят слепым «увидеть» произведения искусства
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Стартап Neurodigital Technologies создал перчатки, которые позволят слепым «увидеть» произведения искусства 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Испанский VR-стартап Neurodigital Technologies вместе с Leontinka Foundation разработал специальные перчатки, которые с помощью тактильной отдачи позволяют слепым и слабовидящим людям прикоснуться к произведениям искусства в виртуальной реальности. Об этом пишет The Next Web.
Перчатки позволяют человеку ощутить разницу между материалами, использованными в произведении искусства. Так, пользователь устройства может почувствовать, что статуя гладкая или шероховатая.
Компания внедрила технологию на выставке в Национальной галерее в Праге. Сейчас пользователи смогут испытать технологию на бюсте Нефертити, а также на статуях Венеры Милосской и Давида.
Исполнительный директор Leontinka Foundation Барбара Хукова рассказала, что тактильная отдача позволяет людям прикоснуться к произведениям искусства, с которыми они прежде не сталкивались. Она отметила, что в школе детей с проблемами со зрением обучают с помощью тактильных картин, которые зачастую неточно отражают реальные изображения.
В прошлом году Исследователи из Стэнфордского университета и Дартмутского колледжа предложили решить проблему фокусировки у слабовидящих с помощью жидкостных линз в VR-устройствах.
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