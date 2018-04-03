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Впервые в России: фестиваль Ростроповича закрывает «Римская трилогия» и мультимедиа
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Впервые в России: фестиваль Ростроповича закрывает «Римская трилогия» и мультимедиа 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Государственном Кремлевском Дворце 3 апреля торжественно закрывается IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Впервые в России на суд зрителям представляют мультимедиа постановку по мотивам симфонического триптиха Отторино Респиги.
Сенсационный совместный проект Дворца искусств королевы Софии в Валенсии и Римского оперного театра в Термах Каракаллы будет показан в Москве единственный раз. Художественный видеоряд, созданный звездным оперным режиссером-экспериментатором Карлусом Падриссой (Испания) и видеорежиссером Эммануэлем Карлье (Франция) предлагает отправиться в Рим вместе с итальянским композитором Отторино Респиги и его Римской трилогией — триадой симфонических поэм, посвященных символам вечного города — празднествам, фонтанам и итальянским соснам-пиниям. Художники дополнили идею композитора, соединив все виды искусства — музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, хореографию и кино в мистерии огня, воды и света.
Объемные проекции, где находящийся на сцене оркестр оказывается в глубине видеоряда, возрождают запечатленную в памятниках искусства историю города — колыбели европейской культуры.
В четырех частях поэмы перед зрителем проходят народные торжества от язычества до нашего времени. Поэма «Фонтаны Рима» отразила впечатления композитора от созерцания четырех знаменитых барочных фонтанов города в разное время суток. Здесь вода стала символом зарождающейся жизни и главным героем видео. Поэма «Пинии Рима» изображает сосновые рощи в разных местах Рима в разное время суток.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в Москве в день рождения маэстро, 27 марта, и продлится до 3 апреля. Завершится фестиваль грандиозным мультимедийным представлением в Кремле. Подробно о программе и участниках фестиваля Вестям.Ru рассказала его художественный руководитель Ольга Ростропович.
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