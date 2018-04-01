Москвичи увидят знаменитого казахстанского «Золотого человека»

В столице России откроется выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства».

Выставка пройдет во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 4 апреля. Она будет посвящена культуре и традициям степных народов Евразии.

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На ней будут представлены свыше 60 ювелирных шедевров XIX-XX веков из Национального музея Казахстана. На экспозиции зрители узнают, как жили и во что одевались жители степей, а также увидят знаменитого «Золотого человека» — фигурку воина одного из древних кочевых племен, один из национальных символов Казахстана.

Эту небольшую статуэтку археологи нашли в 1969 году в Иссыкском курганe близ Алматы. Доспехи и головной убор воина, чей образ воплощает фигурка, выполнены из золота — отсюда находка и получила свое название.

Головной убор «Золотого человека» украшен изображениями крылатых коней-тулпаров, которые стали частью герба Казахстана.

В этом году главная статуэтка республики посетит многие страны Азии и Европы в рамках международного турне. В Москве выставка продлится до 13 мая.

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