В детском клубе на Подольской представили пасхальные сувениры

Тематическая выставка в преддверии светлого праздника Пасхи открылась в районе Марьино на базе детского клуба «Подросток» на Подольской улице.

Как пояснила руководитель клуба Людмила Стегалина , выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» будет работать до 7 апреля. Экспозицию составили детские работы, выполненные в различных техниках.

Посмотреть на работы можно с 14.00 до 19.00. Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. Напомним, что клуб «Подросток» расположен по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)