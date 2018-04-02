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В детском клубе на Подольской представили пасхальные сувениры
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В детском клубе на Подольской представили пасхальные сувениры 

Управа района Марьино 2 апреля 2018
Фото: Марьинский вестник
Тематическая выставка в преддверии светлого праздника Пасхи открылась в районе Марьино на базе детского клуба «Подросток» на Подольской улице.
Как пояснила руководитель клуба Людмила Стегалина, выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» будет работать до 7 апреля. Экспозицию составили детские работы, выполненные в различных техниках.
Посмотреть на работы можно с 14.00 до 19.00. Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. Напомним, что клуб «Подросток» расположен по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)
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